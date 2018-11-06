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Врачи дали советы по употреблению алкоголя людям после 40 лет

Врачи из Великобритании рекомендуют людям, достигшим 40 лет, уменьшить дозу употребления спиртных напитков до 14 порций в неделю, причем их необходимо распределить на три приема.

Врачи дали советы по употреблению алкоголя людям после 40 лет

Допустимая норма соответствует примерно 3 литрам пива или 6 бокалам вина, или 350 мл алкогольных напитков крепостью 40 градусов.

При этом отмечается, что сейчас лица в возрасте от 45 до 65 лет выпивают больше нормы в 14 раз.

Специалисты настаивают, что тому, кто страдает бессонницей, гипертонией или подвержен онкологии, нужно прекратить употреблять горячительные напитки вообще. Также специалисты говорят о необходимости полного отказа от спиртного несколько дней в неделю. Однако следует обращать внимание на то, чтобы такая система не стала причиной превышения допустимой нормы в дни употребления алкоголя.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 19:45

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