Врачи дали советы по употреблению алкоголя людям после 40 лет





Допустимая норма соответствует примерно 3 литрам пива или 6 бокалам вина, или 350 мл алкогольных напитков крепостью 40 градусов.При этом отмечается, что сейчас лица в возрасте от 45 до 65 лет выпивают больше нормы в 14 раз.Специалисты настаивают, что тому, кто страдает бессонницей, гипертонией или подвержен онкологии, нужно прекратить употреблять горячительные напитки вообще. Также специалисты говорят о необходимости полного отказа от спиртного несколько дней в неделю. Однако следует обращать внимание на то, чтобы такая система не стала причиной превышения допустимой нормы в дни употребления алкоголя.