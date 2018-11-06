На Мальдивах открыли первую в мире подводную гостиницу





Для построения необычного отеля архитекторы выбирали самый прочный материал: бетон, акрил и сталь. Основная часть собиралась на поверхности, затем ее опустили под воду и установили на десять бетонных свай. Это обеспечит безопасность и поможет строению выдержать даже самые сильные волны. В составе персонала трудится биолог, в обязанности которого входит охрана коралловых рифов от человека. Если посетителю нужно выйти на свежий воздух, то в его распоряжении есть причал, где можно прогуляться, а на первом этаже установлены панорамные окна, через них можно любоваться подводным видом.За сутки проживания в «Коралле» нужно будет заплатить 50000 долларов. В «райдере» предусмотрено свободное пользование гидросамолетом или катером, если нужно попасть на остров. Шеф-повар приготовит вкусную еду, а дворецкий поможет чувствовать себя комфортно, также предусмотрен заказ массажиста и косметолога.