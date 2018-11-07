Volkswagen Touareg получит новый базовый двигатель в РФ





Прежде кроссовер предлагался только с дизельными шестерками, способными выдавать 249 лошадиных сил. Также можно было найти версию с турбированнным бензиновым агрегатом на 340 «лошадей». Если говорить о новом движке, то он при 370 Нм крутящего момента развивает 249 лошадиных сил. В паре с ним осуществляет работу 8-ступенчатая АКПП и полный привод.ОТТС предполагает, что четырехцилиндровый Volkswagen Touareg легче дизельной модификации на 85 килограмм. Максимальная скорость автомобиля составляет 225 километров в час. Пока еще не сообщается, за сколько новинка сможет набрать первые 100 километров.Если говорить о базовой комплектации Respect, то под капотом находится мотор 2.0 TSI. Российскому покупателю придется заплатить за нее 3 миллиона 399 тысяч рублей. Это на 350 тысяч дешевле дизельной вариации. Производитель оценил Volkswagen Touareg в комплектации Status в 3 миллиона 739 тысяч рублей. Однако для топовой версии недоступен 2-литровый движок.