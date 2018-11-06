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Subaru принимает заказы на лимитированную вариацию седана WRX STI

Японский авто гигант Subaru объявил о начале приёма заказов на модернизированную вариацию WRX STI в количестве 50 единиц. Купить эту модель возможно будет только в Японии.

Subaru принимает заказы на лимитированную вариацию седана WRX STI

Автомобиль TC380 (заводское название новинки), разработанный при тесном сотрудничестве с раллистом Тошихиро Араи, оснащён двигателем объёмом 2,5 литра, мощность которого составляет 380 лошадиных сил. В салоне данного авто имеются кресла Recaro, которые изготовили именно для этой обновлённой вариации WRX STI. Каждое кресло имеет порядковый номер. Под передним бампером находится спойлер из углепластика.

На данный момент более подробной информации, характеризующей новинку, крайне мало, так как производитель не стал рассекречивать все подробности, а лишь сообщил о модернизации в кузове седан.

Стоимость Subaru WRX STI TC38 на российские деньги составляет 4 965 840 иен или 2 884 000 рублей по актуальному курсу в эквиваленте. Цена новинки на 28% больше, чем у ее предшественницы, марки Subaru WRX STI.



 
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Авто
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 19:28

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