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Fiat презентовал концепт купе-кроссовера Fiat Fastback

В рамках автосалона в Сан-Паулу бразильское подразделение концерна Fiat Chrysler Automobiles презентовало концепт Fiat Fastback. Это крупный кроссовер с покатой линией крыши, выполненный в духе BMW X6. Последний должен послужить прообразом для новинки.

Fiat презентовал концепт купе-кроссовера Fiat Fastback

Над внешним видом концепт-кара трудились дизайнеры бренда, работающие в городе Бетим. Для Fiat Fastback характерен «двухэтажный» перед, который явно перекликается с пикапом Fiat Toro.

Планируется, что кроссовер будет запущен в серию, его производство должно начаться в 2020 году. Скорее всего, в качестве официального названия автомобиля компания выберет Toro Fastback. Предполагается, что к тому времени будет обновлена и внешность пикапа.

Под капотом актуальной версии Toro находится битопливный мотор, который способен выдавать 135-139 лошадиных сил. Работа осуществляется в паре с 6-диапазонным «автоматом». Также в зависимости от комплектации покупатель может приобрести модель с двухлитровым турбодизелем на 170 лошадиных сил. Здесь предлагается 6-ступенчатая механика или 9-ступенчатый автомат. Привод может быть как передним, так и полным.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:00

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