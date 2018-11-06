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Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала Саймону, что летала в Екатеринбург разводиться с мужем

Участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Юлия Романова ездила в Екатеринбург, чтобы оформить развод с мужем.

Всё это она хотела донести бойфренду Саймону Марданшину.

Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала Саймону, что летала в Екатеринбург разводиться с мужем

Девушка сообщает, что улаживала дела почти неделю. Она рассказала, что встретилась с супругом, они затем подали вместе заявление в ЗАГС на развод.

Всё это она хотела сфотографировать, чтобы доказать Саймону, однако ей фотографировать не разрешили, потому что внутренние документы снимать не разрешается.

"Развод назначен на 26 ноября, и кто-то один из супругов должен присутствовать. Надо будет забрать свидетельство о расторжении брака и поставить печать в паспорт, но печать в свой паспорт поставлю немного позже", - пишет Юля.

Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала Саймону, что летала в Екатеринбург разводиться с мужем

Она также сообщает, что ей надо будет уехать в город Серов, где она прописана. Романова говорит, что с мужем имущество они делили полюбовно, правда, всех подробностей не рассказывает, но говорит, что ей достанется часть поменьше, ибо большая часть нажита супругом.

"Расстались с мужем на хорошей ноте, не врагами, пожелали друг другу удачи и любви", - заканчивает рассказ Юля Романова.

Надо отметить, что Саймон поверил в рассказ и претензии к Юлии больше не предъявляет. По крайней мере, пока.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:16

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