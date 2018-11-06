Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала Саймону, что летала в Екатеринбург разводиться с мужем
Участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Юлия Романова ездила в Екатеринбург, чтобы оформить развод с мужем.
Всё это она хотела донести бойфренду Саймону Марданшину.
Девушка сообщает, что улаживала дела почти неделю. Она рассказала, что встретилась с супругом, они затем подали вместе заявление в ЗАГС на развод.
Всё это она хотела сфотографировать, чтобы доказать Саймону, однако ей фотографировать не разрешили, потому что внутренние документы снимать не разрешается.
Она также сообщает, что ей надо будет уехать в город Серов, где она прописана. Романова говорит, что с мужем имущество они делили полюбовно, правда, всех подробностей не рассказывает, но говорит, что ей достанется часть поменьше, ибо большая часть нажита супругом.
Надо отметить, что Саймон поверил в рассказ и претензии к Юлии больше не предъявляет. По крайней мере, пока.
Всё это она хотела донести бойфренду Саймону Марданшину.
Девушка сообщает, что улаживала дела почти неделю. Она рассказала, что встретилась с супругом, они затем подали вместе заявление в ЗАГС на развод.
Всё это она хотела сфотографировать, чтобы доказать Саймону, однако ей фотографировать не разрешили, потому что внутренние документы снимать не разрешается.
"Развод назначен на 26 ноября, и кто-то один из супругов должен присутствовать. Надо будет забрать свидетельство о расторжении брака и поставить печать в паспорт, но печать в свой паспорт поставлю немного позже", - пишет Юля.
Она также сообщает, что ей надо будет уехать в город Серов, где она прописана. Романова говорит, что с мужем имущество они делили полюбовно, правда, всех подробностей не рассказывает, но говорит, что ей достанется часть поменьше, ибо большая часть нажита супругом.
"Расстались с мужем на хорошей ноте, не врагами, пожелали друг другу удачи и любви", - заканчивает рассказ Юля Романова.
Надо отметить, что Саймон поверил в рассказ и претензии к Юлии больше не предъявляет. По крайней мере, пока.