Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала Саймону, что летала в Екатеринбург разводиться с мужем

"Развод назначен на 26 ноября, и кто-то один из супругов должен присутствовать. Надо будет забрать свидетельство о расторжении брака и поставить печать в паспорт, но печать в свой паспорт поставлю немного позже", - пишет Юля.

"Расстались с мужем на хорошей ноте, не врагами, пожелали друг другу удачи и любви", - заканчивает рассказ Юля Романова.

Всё это она хотела донести бойфренду Саймону Марданшину.Девушка сообщает, что улаживала дела почти неделю. Она рассказала, что встретилась с супругом, они затем подали вместе заявление в ЗАГС на развод.Всё это она хотела сфотографировать, чтобы доказать Саймону, однако ей фотографировать не разрешили, потому что внутренние документы снимать не разрешается.Она также сообщает, что ей надо будет уехать в город Серов, где она прописана. Романова говорит, что с мужем имущество они делили полюбовно, правда, всех подробностей не рассказывает, но говорит, что ей достанется часть поменьше, ибо большая часть нажита супругом.Надо отметить, что Саймон поверил в рассказ и претензии к Юлии больше не предъявляет. По крайней мере, пока.