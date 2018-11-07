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65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценили в 755 долларов

Компания Xiaomi выпустила новый «умный» телевизор Xiaomi Mi TV 4. Предварительная заявленная цена 65-дюймового телевизора составляет 755 долларов.

65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценили в 755 долларов

Новый Xiaomi Mi TV 4 порадует покупателей тонким 7,5 мм корпусом и разрешением экрана в 3840 х 2160 пикселей. Обзорный угол экрана нового телевизора равен 178 градусам, частота обновления составляет 60 кадров в секунду.

Телевизор оснащён графическим процессором ARM Mali-450, который работает на частоте 750 МГц и однокристальной четырёх ядерной системой Cortex-A53, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб флеш-памяти.

Официальные продажи нового Xiaomi Mi TV 4 уже стартовали. Его можно приобрести всего за 49500 рублей (755 долларов), что почти в половину дешевле его аналогов известных брендов Sony или Samsung.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00

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