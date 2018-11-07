65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4 оценили в 755 долларов





Новый Xiaomi Mi TV 4 порадует покупателей тонким 7,5 мм корпусом и разрешением экрана в 3840 х 2160 пикселей. Обзорный угол экрана нового телевизора равен 178 градусам, частота обновления составляет 60 кадров в секунду.Телевизор оснащён графическим процессором ARM Mali-450, который работает на частоте 750 МГц и однокристальной четырёх ядерной системой Cortex-A53, имеет 2 Гб оперативной и 16 Гб флеш-памяти.Официальные продажи нового Xiaomi Mi TV 4 уже стартовали. Его можно приобрести всего за 49500 рублей (755 долларов), что почти в половину дешевле его аналогов известных брендов Sony или Samsung.