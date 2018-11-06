Беременную Полину Диброву экстренно прооперировали
Беременной Полине Дибровой перенести экстренную операцию. У жены известного ведущего Дмитрия Диброва обнаружили кисту в десне. Ей предложили удалить несколько зубов, чтобы избежать негативных последствий.
В своем Instagram беременная Диброва рассказала о том, что пережила. В первые минуты после разговора с лечащим врачом будущую мать охватила паника. В тот момент она буквально почувствовала «точку невозврата».
Момент удаления Диброва оттягивала до последнего, чтобы удостовериться в правильности диагноза, супруга ведущего решила посетить еще несколько специалистов. Некоторые говорили, что есть надежда на успешную резекцию верхушек корней. Если говорить о проценте возникновения иных новообразований, то он составлял примерно 60/40.
Оперативное вмешательство пришлось проводить экстренно, поскольку воспалительный процесс прогрессировал. Сейчас со здоровьем Полины Дибровой все нормально, она восстанавливается дома в компании родственников и друзей.
Знаменитость рассказала и о болевых ощущениях. По ее словам, вырезание кист – болезненная операция. Однако многодетная мать считает себя настоящим бойцом. Она выразила всем благодарность за поддержку.
В своем Instagram беременная Диброва рассказала о том, что пережила. В первые минуты после разговора с лечащим врачом будущую мать охватила паника. В тот момент она буквально почувствовала «точку невозврата».
Момент удаления Диброва оттягивала до последнего, чтобы удостовериться в правильности диагноза, супруга ведущего решила посетить еще несколько специалистов. Некоторые говорили, что есть надежда на успешную резекцию верхушек корней. Если говорить о проценте возникновения иных новообразований, то он составлял примерно 60/40.
Оперативное вмешательство пришлось проводить экстренно, поскольку воспалительный процесс прогрессировал. Сейчас со здоровьем Полины Дибровой все нормально, она восстанавливается дома в компании родственников и друзей.
Знаменитость рассказала и о болевых ощущениях. По ее словам, вырезание кист – болезненная операция. Однако многодетная мать считает себя настоящим бойцом. Она выразила всем благодарность за поддержку.