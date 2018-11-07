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Ученые установили, что стресс в детском возрасте может быть причиной депрессии

05.11.2018 в Сан-Диего (США) прошла конференция нейрофизиологов, на которой ученые представили результаты исследований мозга и заявили, что стресс в детском возрасте может быть причиной депрессии. Специалисты из Университета штата Огайо рассказали о тучных клетках (мастоцитах), оказывающих влияние на появление возможных психических расстройств.

Ученые установили, что стресс в детском возрасте может быть причиной депрессии

Кэтрин Ленц, участница исследовательской группы, отметила, что на эти иммунные клетки нейробиологи обычно не обращали внимания, но теперь на примере крыс они установили, что тучные клетки могут влиять на поведение, особенно после детской травмы.

Ранее эти же ученые провели эксперимент, по результатам которого зафиксировали, что мастоциты усиливали мужеподобную манеру поведения у грызунов, а их отсутствие у самцов лишило их полового влечения к самкам. Целью следующего опыта было изучения воздействия стрессовых ситуаций в раннем возрасте на количество тучных клеток.

Ученые установили, что стресс в детском возрасте может быть причиной депрессии

Эксперты разделили крыс на мужских и женских особей, после чего сравнили травмированных и не травмированных грызунов. Травмой считалось отлучение крысят от матерей на длительные временные промежутки.

По словам Кэтрин Ленц, у крыс, испытавших стресс в детском возрасте, мастоцитов было на 30 процентов больше, чем у их обычных сородичей.
При этом число тучных клеток самцов было выше, чем у самок. Специалист полагает, что это свидетельствуют о том, что мужчины в человеческом обществе больше подвергаются детским травмам.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 05:00

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