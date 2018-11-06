Учёные: Необходим новый подход к сохранению тропических морских экосистем





Проблема исчезновения и выцветания коралловых рифов уже давно беспокоит учёных, но сейчас они требуют от мировой общественности разработать новый подход, который поспособствует не только сохранению тропических морских экосистем, но и поддержит их нормальное существование в будущем. Так, например, доктор Ричард Унсуорт из Колледжа наук Университета Суонси вместе с коллегами из Университета Кадиффа, Университета Уппсалы и Университета им. Джеймса Кука обеспокоены тем, что на сегодняшний день из-за шумихи вокруг коралловых рифов незамеченными остаются проблемы с водорослями. Несмотря на то, что они распространены повсеместно, их существование также находится под угрозой, и уже известны случаи исчезновения небольших участков с загрязнёнными водами.Доктор Унсуорт в своей работе отмечает, что игнорирование вопроса с водорослями может привести к не менее губительным последствиям не только для тропических, но и других морских экосистем. Большинство рыб, которое обитают именно в плотно засаженных водорослями местах, покинут эти территории, нарушится глобальный углеродный цикл, а люди, занимающиеся преимущественно рыболовством, останутся без возможности себя прокормить.