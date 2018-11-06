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Эксперты назвали популярные на вторичном рынке китайские автобренды

Специалисты проанализировали объем вторичного рынка китайских автомобилей в России и назвали самый популярный бренд. Им оказался Chery, за 9 месяцев нынешнего года владелец изменился у 18,5 тысячи машин. Результат по сравнению с прошлым годом увеличился на 5%.

Эксперты назвали популярные на вторичном рынке китайские автобренды

На второй позиции находится компании Lifan. Эмблема марки присутствует в России на каждом четвертом перепроданном «китайце». Показатели реализации на вторичном рынке составили 14,6 тысячи единиц, а это больше на 11%, чем в прошлом году.

Тройку лидеров замыкает бренд Geely, результат которого составил 10,2 тысячи единиц. Прирост здесь достигает 11%. Немного от конкурента отстает компания Great Wall с показателем 9,9 тысячи штук (+4%). На пятом месте находится BYD (1,5 тысячи единиц; +0,3%).

В рейтинг также удалось попасть таким брендам: FAW (1,1 тыс. шт.; +0,5%), Haima (572 шт.; +7%), Brilliance (484 шт.; +56%), Hafei (361 шт.; +1,4%) и DFM (290 шт.; +66%).



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:40

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