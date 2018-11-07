Женщинам реже оказывают первую помощь из страха обвинений в сексуальных домогательствах





Группа ученых из Университета Колорадо во главе с Сарой Перман провели опрос среди добровольцев, узнав у них, кому в первую очередь они окажут помощь. Оказалось, что женщины сильнее рискуют не получить ее из-за страха мужчины, что его осудят или заподозрят в домогательствах сексуального характера. Вторая причина заключается в боязни нанести травмы, также женская грудь усложняет процесс. А некоторые сетовали на то, что сердечный приступ может быть подстроенным.Сотрудники Пенсильванского исследовательского университета во главе с Марион Лири решили провести эксперимент с помощью аппарата виртуальной реальности. По сюжету испытуемый встречал на пути людей, которым требовалась первая помощь. В данном случае они могли воспользоваться дефибриллятором. И результат показал, что мужчинам оказывалась помощь чаще, чем представительницам прекрасного пола.Данное исследование показывает, что проблеме гендерного неравенства в вопросах медицинской помощи уделяется недостаточно внимания. Психологи считают, что данные стереотипы начинают формироваться только в осознанном возрасте, однако исследования показывают, что это происходит еще в детстве.