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Женщинам реже оказывают первую помощь из страха обвинений в сексуальных домогательствах

Американские ученые проанализировали результаты исследований и выяснили, что первую помощь женщинам готовы оказать реже, чем мужчинам, поскольку многие боятся, что их обвинят в сексуальном домогательстве. Результаты опубликованы на портале American Heart Association.

Женщинам реже оказывают первую помощь из страха обвинений в сексуальных домогательствах

Группа ученых из Университета Колорадо во главе с Сарой Перман провели опрос среди добровольцев, узнав у них, кому в первую очередь они окажут помощь. Оказалось, что женщины сильнее рискуют не получить ее из-за страха мужчины, что его осудят или заподозрят в домогательствах сексуального характера. Вторая причина заключается в боязни нанести травмы, также женская грудь усложняет процесс. А некоторые сетовали на то, что сердечный приступ может быть подстроенным.

Сотрудники Пенсильванского исследовательского университета во главе с Марион Лири решили провести эксперимент с помощью аппарата виртуальной реальности. По сюжету испытуемый встречал на пути людей, которым требовалась первая помощь. В данном случае они могли воспользоваться дефибриллятором. И результат показал, что мужчинам оказывалась помощь чаще, чем представительницам прекрасного пола.

Данное исследование показывает, что проблеме гендерного неравенства в вопросах медицинской помощи уделяется недостаточно внимания. Психологи считают, что данные стереотипы начинают формироваться только в осознанном возрасте, однако исследования показывают, что это происходит еще в детстве.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:00

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