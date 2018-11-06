В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв газа
В Смоленской области в одном из домов произошел взрыв бытового газа. Сообщается о том, что в результате инцидента пострадали четыре человека, двух из них оперативно госпитализировали.
После взрыва не обрушились никакие перекрытия. По словам представителей ГУ МЧС, в дома поврежден балкон и часть квартиры, находящейся на шестом этаже. Также оказались выбиты окна.
После взрыва газа не последовало пожара. Специалистам предстоит установить подробности и причины случившегося. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.
После взрыва не обрушились никакие перекрытия. По словам представителей ГУ МЧС, в дома поврежден балкон и часть квартиры, находящейся на шестом этаже. Также оказались выбиты окна.
После взрыва газа не последовало пожара. Специалистам предстоит установить подробности и причины случившегося. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:53