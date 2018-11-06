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В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв газа

В Смоленской области в одном из домов произошел взрыв бытового газа. Сообщается о том, что в результате инцидента пострадали четыре человека, двух из них оперативно госпитализировали.

В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв газа

После взрыва не обрушились никакие перекрытия. По словам представителей ГУ МЧС, в дома поврежден балкон и часть квартиры, находящейся на шестом этаже. Также оказались выбиты окна.

После взрыва газа не последовало пожара. Специалистам предстоит установить подробности и причины случившегося. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:53

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