В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв газа





После взрыва не обрушились никакие перекрытия. По словам представителей ГУ МЧС, в дома поврежден балкон и часть квартиры, находящейся на шестом этаже. Также оказались выбиты окна.После взрыва газа не последовало пожара. Специалистам предстоит установить подробности и причины случившегося. О состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается.