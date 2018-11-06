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В Госдуме поддержали отстранение свердловской чиновницы после скандала

Депутаты Госдумы РФ поддержали инициативу отстранения свердловской чиновницы Ольги Глацких от занимаемой должности на время проведения служебной проверки. Поводом послужили слова о том, что государство совершенно ничего не должно молодежи. Глацких также добавила, что никто не просил рожать детей, а в ответе за подрастающее поколение обязаны быть только родители.

В Госдуме поддержали отстранение свердловской чиновницы после скандала

После того, как заявление чиновницы получило широкую огласку, она принесли извинения. По ее словам, фразы просто были вырваны из контекста. На высказывание Глацких отреагировали и губернатор региона Евгений Куйвашев. Он подписал распоряжение об отстранении руководителя отдела молодежной политики от должности.

Эту тему прокомментировал и депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, решение местных властей является абсолютно верным, только запоздалым. Отстранять Глацких необходимо было еще до того, как СМИ распространили ее слова, сообщает портал Nation News.



 
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Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:52

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