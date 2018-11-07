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Компания Nikola Motor представила прототип бескапотного тягача с водородной установкой

Американская компания-автопроизводитель Nikola Motor, который является одним из главных соперников Tesla на рынке беспилотников-грузовиков, представила прототип бескапотного тягача Tre. Новинка оснащена электромотором с водородными компонентами.

Компания Nikola Motor представила прототип бескапотного тягача с водородной установкой

Тесты тягача 3-го поколения стартуют в 2020 году в Норвегии. Позже грузовик будут продавать в Скандинавии, Азии и Австралии. Tre будет предлагаться в нескольких версиях – в топовой его отдача достигнет тысячу лошадиных сил, а запас хода – 500-1 200 километров зависимо от веса груза. Кроме того, в тягач встроена технология быстрой зарядки – она даст грузовику возможность проехать до сотни километров после 20 минут зарядки. Цена Tre не раскрывается.

В прошлогоднем сентябре сообщалось, что Bosch заключила соглашение с Nikola Motor. В его рамках к 2021 году будет создан электрогрузовик с водородным элементом. Bosch и Nikola совместно разработают КПП, в чьей основе будет eAxle от Bosch. Корпорация постепенно отходит от обычных моторов и хочет сосредоточиться на технологиях для экодвигателей.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 01:00

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