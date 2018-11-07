Huawei представила ноутбук MateBook 13 с поддержкой Huawei Share 3.0





Она дает возможность передать с мобильного устройства на ноутбук до тысячи фото за 2 секунды. Huawei Share 3.0 построена на NFC и может быть применена на смартфонах с модулями NFC и оболочкой EMUI 9.0.Новый ноутбук имеет 13-дюймовый IPS-монитор с разрешением 2160x1440. Отмечается, что толщина рамок по его сторонам составит 4,4 мм, при этом дисплей занимает 88 процентов панели. В основе новинки лежит Intel Core i7-8565U. Кроме того, есть варианты с Core i5-8265U и i7-8560U 8-й генерации, графикой UHD620 или NVIDIA MX150, 8 гигабайтами ОЗУ, накопителем на 256 гигабайт, батареей на 42 Вт/ч. Есть также дактилоскопический датчик.Кроме того, ноутбук оснащен двумя разъемами USB Type-C и разъемом 3,5 мм для наушников. Модель весит 1,28 килограмма, а ее толщина достигает 14,9 мм. Продавать новинку начнут в декабре. Стоимость устройства пока не обнародована.