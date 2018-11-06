После съемок на «Пусть говорят» Алена Кравец обвинила Анну Калашникову в черной магии

В качестве доказательств Кравец подробно рассказала, как выглядел «подклад» – это был странный пакет с содержащейся в нем землей и перьями вороны. Такое магическое «зелье» очень похоже на смертельный «приворот». Так как девушки готовились к съемкам в одной и той же гримерной, светская львица уверена, что это сделала именно Калашникова. После зловещей находки Кравец обрушила на Анну Калашникову шквал оскорблений вперемешку с нецензурной лексикой. По мнению светской дивы, модель хочет очистить себе путь и занять место рядом с ее состоятельным супругом.В свою очередь, Анна Калашникова отреагировала на все обвинения ненормативной лексикой, что говорит об уровне воспитания обеих. К слову, Кравец уже однажды обвиняла в подобном свою домработницу, которую застукала в добавлении в чай неизвестной травы.