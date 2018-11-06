NASA объявило о выборе площадки для посадки станции InSight на Марсе





6 ноября телеканал "Звезда", ссылаясь на представителей агентства NASA, уточнил окончательное место посадки станции InSight на Марсе. При выборе возможного места посадки учитывался ряд факторов, включая степень ветрености местности.В итоге выбор пал на площадку Элизиум Планитиа, имеющую гладкую поверхность площадью 130 на 27 километров и расположенную на краю лавовой местности. 5 мая станция InSight начала свой полёт с космодрома Ванденберг, находящегося в Калифорнии. Общая длительность полёта достигает 205 суток.Главная задача данной экспедиции предпринята для изучения Красной планеты и уточнения процессов, способствующих возникновению планет Солнечной системы.