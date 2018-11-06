NASA объявило о выборе площадки для посадки станции InSight на Марсе
NASA обозначило район высадки своей станции InSight на Марсе. Выбор был сделан после изучения 22 различных вариантов.
6 ноября телеканал "Звезда", ссылаясь на представителей агентства NASA, уточнил окончательное место посадки станции InSight на Марсе. При выборе возможного места посадки учитывался ряд факторов, включая степень ветрености местности.
В итоге выбор пал на площадку Элизиум Планитиа, имеющую гладкую поверхность площадью 130 на 27 километров и расположенную на краю лавовой местности. 5 мая станция InSight начала свой полёт с космодрома Ванденберг, находящегося в Калифорнии. Общая длительность полёта достигает 205 суток.
Главная задача данной экспедиции предпринята для изучения Красной планеты и уточнения процессов, способствующих возникновению планет Солнечной системы.
6 ноября телеканал "Звезда", ссылаясь на представителей агентства NASA, уточнил окончательное место посадки станции InSight на Марсе. При выборе возможного места посадки учитывался ряд факторов, включая степень ветрености местности.
В итоге выбор пал на площадку Элизиум Планитиа, имеющую гладкую поверхность площадью 130 на 27 километров и расположенную на краю лавовой местности. 5 мая станция InSight начала свой полёт с космодрома Ванденберг, находящегося в Калифорнии. Общая длительность полёта достигает 205 суток.
Главная задача данной экспедиции предпринята для изучения Красной планеты и уточнения процессов, способствующих возникновению планет Солнечной системы.
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 23:00