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Ксения Собчак отпраздновала день рождения за рубежом

На днях светская львица и известная ведущая Ксения Собчак праздновала свой день рождения.

Экс-ведущей "Дома-2" исполнилось 37 лет.

Ксения Собчак отпраздновала день рождения за рубежом

Вместе со своим супругом актером Максимом Виторганом знаменитость отправилась в один из самых красивых европейских городов – Будапешт.

Разумеется, в такой день не обошлось без философских постов в Instagram Ксении. Под своей фотографией бывший кандидат на пост Президента России написала, что стала чувствовать года.

«Ну что ж, 37... Стала чаще задумываться, а что если бы мне было вновь 18? и я могла бы как-то иначе испоганить свою жизнь? У меня появилась масса новых нереализованных идей, как можно было бы это сделать! И все еще пару десятков лет (будем надеяться), чтобы все-таки реализовать самые смелые задумки», - комментирует публикацию Собчак.

Подписчики дружно поздравили молодую женщину и пожелали ей семейного счастья, успехов в работе и здоровья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:03

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