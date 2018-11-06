Ксения Собчак отпраздновала день рождения за рубежом

«Ну что ж, 37... Стала чаще задумываться, а что если бы мне было вновь 18? и я могла бы как-то иначе испоганить свою жизнь? У меня появилась масса новых нереализованных идей, как можно было бы это сделать! И все еще пару десятков лет (будем надеяться), чтобы все-таки реализовать самые смелые задумки», - комментирует публикацию Собчак.

Экс-ведущей "Дома-2" исполнилось 37 лет.Вместе со своим супругом актером Максимом Виторганом знаменитость отправилась в один из самых красивых европейских городов – Будапешт.Разумеется, в такой день не обошлось без философских постов в Instagram Ксении. Под своей фотографией бывший кандидат на пост Президента России написала, что стала чувствовать года.Подписчики дружно поздравили молодую женщину и пожелали ей семейного счастья, успехов в работе и здоровья.