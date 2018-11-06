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Ольга Бузова подставила спонсоров телепроекта «Дом-2»

Когда руководство «Дома-2» говорит о том, что телепроект будет существовать вечно, они не упоминают о спонсорах, от которых зависит абсолютно все. И за 14 лет самое популярное реалити-шоу страны сменило множество спонсоров, среди которых были и клиники пластической хирургии, и пищевые комбинаты, и даже крупные косметические компании.

Ольга Бузова подставила спонсоров телепроекта «Дом-2»

На сегодняшний день основным генеральным спонсором телестройки является интернет-магазин Joom, в котором можно приобрести тысячи товаров по привлекательным ценам и с бесплатной доставкой по всей России. Съемочная площадка буквально наполнена различными рекламными продуктами, а также ежедневно участники занимают 10-15 минут эфирного времени, рассказывая, как выгодно они приобрели ту или иную вещь через мобильное приложение Joom.

Ольга Бузова подставила спонсоров телепроекта «Дом-2»

Не обходит стороной реклама интернет-магазина и ведущих «Дома-2», которые также расхваливают китайскую продукцию и дарят своим поклонникам промокоды на скидки.

И все бы ничего, да только с некоторых пор на федеральных каналах появилась реклама аналогичного интернет-магазина Pandao и рекламирует его Ольга Бузова, которая является лицом телепроекта, а значит и его генерального спонсора.

Ольга Бузова подставила спонсоров телепроекта «Дом-2»

Впрочем, пользователи уверены, что представители компании Joom не смогут запретить девушке продвигать их прямого конкурента, поскольку договор о сотрудничестве был подписан не с ней лично, а с руководством «Дома-2».

Однако о том, что теледива своей рекламой Pandao очень вредит репутации реалити-шоу и его спонсора, говорить не приходится. Ведь и так понятно, что за ней следит огромное количество людей и следует ее советам, а потому она лишает интернет-магазин Joom немалого процента потенциальных покупателей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:47

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