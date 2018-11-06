Ольга Бузова подставила спонсоров телепроекта «Дом-2»





На сегодняшний день основным генеральным спонсором телестройки является интернет-магазин Joom, в котором можно приобрести тысячи товаров по привлекательным ценам и с бесплатной доставкой по всей России. Съемочная площадка буквально наполнена различными рекламными продуктами, а также ежедневно участники занимают 10-15 минут эфирного времени, рассказывая, как выгодно они приобрели ту или иную вещь через мобильное приложение Joom.Не обходит стороной реклама интернет-магазина и ведущих «Дома-2», которые также расхваливают китайскую продукцию и дарят своим поклонникам промокоды на скидки.И все бы ничего, да только с некоторых пор на федеральных каналах появилась реклама аналогичного интернет-магазина Pandao и рекламирует его Ольга Бузова, которая является лицом телепроекта, а значит и его генерального спонсора.Впрочем, пользователи уверены, что представители компании Joom не смогут запретить девушке продвигать их прямого конкурента, поскольку договор о сотрудничестве был подписан не с ней лично, а с руководством «Дома-2».Однако о том, что теледива своей рекламой Pandao очень вредит репутации реалити-шоу и его спонсора, говорить не приходится. Ведь и так понятно, что за ней следит огромное количество людей и следует ее советам, а потому она лишает интернет-магазин Joom немалого процента потенциальных покупателей.