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Инвесторы опираются на квантовые стратегии для заработка в сложных условиях

Использование квантовых стратегий позволяет инвесторам рассчитывать на хороший заработок даже в условиях неопределенности на рынках. В настоящее время российский рынок находится под серьезным санкционным давлением со стороны Запада, однако квантовые стратегии отечественной инвестиционной компании «Алго Капитал» демонстрируют впечатляющие результаты. Именно она в 2010 году стала первой, кто запустил квантовую стратегию на Мосбирже. Об этом сообщает «АиФ».
Инвесторы опираются на квантовые стратегии для заработка в сложных условиях

Разработка квантовых стратегий производится с использованием сложных математических алгоритмов. Квантовые фонды предполагают вложения в разных регионах мира, что позволяет сгладить страновые риски. По окончании прошлого года компания Barclay Hedge внесла «Алго Капитал» в ТОП-10 своего знаменитого рейтинга доходности инвестиционных стратегий. Разработанная «Алго Капитал» долларовая стратегия NC3816 за 2017 год принесла своей клиентской базе 39% (за вычетом комиссий). У нее третье место в рейтинге Barclay Hedge среди краткосрочных торговых стратегий, срок инвестирования которых ограничен одним годом. В то же время рублевая стратегия «Энергия», которая также разработана «Алго Капитал», сейчас является членом ТОП-3 по годовой доходности в рэнкинге профессиональных управляющих Мосбиржи.

Стоит добавить, что стратегии «Алго Капитал» продемонстрировали убедительные результаты даже в условиях не самого благоприятного для количественного инвестирования 2018 года. Так, NC3816 заработала с января к августу 11,65% в долларах, а стратегия «Энергия» — 131,65% в рублях.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:39

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