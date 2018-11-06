Инвесторы опираются на квантовые стратегии для заработка в сложных условиях





Разработка квантовых стратегий производится с использованием сложных математических алгоритмов. Квантовые фонды предполагают вложения в разных регионах мира, что позволяет сгладить страновые риски. По окончании прошлого года компания Barclay Hedge внесла «Алго Капитал» в ТОП-10 своего знаменитого рейтинга доходности инвестиционных стратегий. Разработанная «Алго Капитал» долларовая стратегия NC3816 за 2017 год принесла своей клиентской базе 39% (за вычетом комиссий). У нее третье место в рейтинге Barclay Hedge среди краткосрочных торговых стратегий, срок инвестирования которых ограничен одним годом. В то же время рублевая стратегия «Энергия», которая также разработана «Алго Капитал», сейчас является членом ТОП-3 по годовой доходности в рэнкинге профессиональных управляющих Мосбиржи.Стоит добавить, что стратегии «Алго Капитал» продемонстрировали убедительные результаты даже в условиях не самого благоприятного для количественного инвестирования 2018 года. Так, NC3816 заработала с января к августу 11,65% в долларах, а стратегия «Энергия» — 131,65% в рублях.