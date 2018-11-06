АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Необходим новый подход к сохранению тропических морских экосистем
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Учёные установили связь перфекционизма и нервной булимии

В Университете Далхаузи ученым удалось установить связь перфекционизма с нервной булимией. Они считают, что этому подвержены в основном женщины.

Учёные установили связь перфекционизма и нервной булимии

Булимия- это заболевание, сопровождающееся бесконтрольным потреблением пищи и намеренным вызыванием рвоты, которое характеризуется тем, что изначально вес держится в норме, но со временем нарушается обмен веществ и приводит к болезненному истощению и летальному исходу. Аналитики утверждают, что в Канаде этому заболеванию подвержены более 275 тысяч женщин.

Перфекционисты пытаются стать идеальными абсолютно во всем, ставя невыполнимые задачи. Они крайне недовольны своим телом и жизнью, каждодневно подвергаясь стрессу и булимии.

Психологи исследовали 4665 человек, из которых больше 80% были женщины. Всего они сделали 12 экспериментов. Изучив данные исследований, пришли к выводу о том, что перфекционизм способствует появлению булимии. Так как недовольные своей фигурой женщины, пытаются усовершенствовать её, занимаясь физкультурой и голодая, но срываются, а потом не находят ничего более приемлемого, как прибегнуть к такому опасному методу снижения веса, как вызывание рвоты. Все эти действия приводят к развитию опасной болезни под названием булимия. Лечение такого заболевания может длиться очень долго, около 8 лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Молочное животноводство в Средней Азии
Александра Шева срочно ищет работу в Москве
В Китае Билл Гейтс презентовал унитаз, не
Учёные установили связь перфекционизма и нервной
Ольга Бузова показала в Instagram «красивый
На Мальдивах открыли первую в мире подводную
Михаил Пореченков стал новым ведущим «Спокойной
Врачи дали советы по употреблению алкоголя людям
Эксперты назвали популярные на вторичном рынке
Елена Баранова решила стать второй Марго
Subaru принимает заказы на лимитированную
Учёные: Необходим новый подход к сохранению
Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала
Беременную Полину Диброву экстренно прооперировали
Мария Максакова отказалась от иска против нового
В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв
В Госдуме поддержали отстранение свердловской
Ирина Пинчук сожалеет об уходе Никиты Шалюкова с
В поместье первого президента США нашли каменный
После съемок на «Пусть говорят» Алена Кравец
Ксения Собчак отпраздновала день рождения за
Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной 2018
Ольга Бузова подставила спонсоров телепроекта
Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" собрал
Инвесторы опираются на квантовые стратегии для
Екатерина Стриженова отправилась в детокс-клинику
Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA
Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в
Эксперт прокомментировал новые поставки
Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным
Просмотреть все новости