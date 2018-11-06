Учёные установили связь перфекционизма и нервной булимии





Булимия- это заболевание, сопровождающееся бесконтрольным потреблением пищи и намеренным вызыванием рвоты, которое характеризуется тем, что изначально вес держится в норме, но со временем нарушается обмен веществ и приводит к болезненному истощению и летальному исходу. Аналитики утверждают, что в Канаде этому заболеванию подвержены более 275 тысяч женщин.Перфекционисты пытаются стать идеальными абсолютно во всем, ставя невыполнимые задачи. Они крайне недовольны своим телом и жизнью, каждодневно подвергаясь стрессу и булимии.Психологи исследовали 4665 человек, из которых больше 80% были женщины. Всего они сделали 12 экспериментов. Изучив данные исследований, пришли к выводу о том, что перфекционизм способствует появлению булимии. Так как недовольные своей фигурой женщины, пытаются усовершенствовать её, занимаясь физкультурой и голодая, но срываются, а потом не находят ничего более приемлемого, как прибегнуть к такому опасному методу снижения веса, как вызывание рвоты. Все эти действия приводят к развитию опасной болезни под названием булимия. Лечение такого заболевания может длиться очень долго, около 8 лет.