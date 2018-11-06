Мария Максакова отказалась от иска против нового мужа





Мария Максакова текущим летом узаконила отношения с Далхатом Халаевым, и в качестве свадебного подарка она презентовала новому супругу квартиру. Новоиспеченный жених продал жилплощадь, а жене об этом не сообщил. Реакцией Максаковой было обращение в столичный суд с иском, дабы сделку признали недействительной. Однако спустя время Анна Лазарева, которая представляла интересы оперной певицы на слушаниях, выступила на очередном заседании с отзывом иска. Она утверждает, что ее подопечная приняла это решение без давления со стороны.Судья принял решение остановить делопроизводство с запретом повторного обращения по данному заявлению.