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Мария Максакова отказалась от иска против нового мужа

Вдова убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова и знаменитая оперная певица Мария Максакова заявила о том, что отказывается от иска, который подала ранее против своего нового мужа касательно купли-продажи квартиры в столице России. Суд прекратил делопроизводство, удовлетворив заявление истца.

Мария Максакова отказалась от иска против нового мужа

Мария Максакова текущим летом узаконила отношения с Далхатом Халаевым, и в качестве свадебного подарка она презентовала новому супругу квартиру. Новоиспеченный жених продал жилплощадь, а жене об этом не сообщил. Реакцией Максаковой было обращение в столичный суд с иском, дабы сделку признали недействительной. Однако спустя время Анна Лазарева, которая представляла интересы оперной певицы на слушаниях, выступила на очередном заседании с отзывом иска. Она утверждает, что ее подопечная приняла это решение без давления со стороны.

Судья принял решение остановить делопроизводство с запретом повторного обращения по данному заявлению.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:00

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