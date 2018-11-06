В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет





В штате Виргиния (США) на территории музея Маунт-Вернон во время археологической экспедиции, проводимой преподавателями и учениками Средней школы архиепископа Хобана, была сделана уникальная находка. На территории старого кладбища двое учеников-подростков нашли каменный топор индейцев, проживавших на этой земле около шести тысяч лет назад.Поместье Маунт-Вернон, на территории которого сейчас находится одноименный музей, принадлежало семье первого президента США Джона Вашингтона с 1674 года. В середине 19 века оно было выкуплено Женской ассоциацией Маунт-Вернон и превращено в музей. С 1987 года на территории музея проводятся раскопки, в ходе которых найдено около пятидесяти тысяч различных артефактов, принадлежавших индейцам.Племена индейцев жили на территории современной Виргинии ещё 8,5 тысяч лет назад. Учёные предполагают, что заниматься сельским хозяйством они начали около шести тысяч лет назад и примерно в то же время стали культивировать подсолнечник. А кукурузу и бобы начали выращивать около 5,5 тысяч лет назад.