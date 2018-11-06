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Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" собрал 43,9 миллиона рублей за пять дней проката

"Крымский мост. Сделано с любовью!"- комедия Тиграна Кеосаяна за пять дней проката собрала 43,9 миллиона рублей. 6 ноября об этом сообщил сайт компании "Централ Партнершип".

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" собрал 43,9 миллиона рублей за пять дней проката

"Крымский мост.Сделано с любовью!": основные роли в этой киноленте достались таким актёрам, как Алексей Демидов и Артём Ткаченко. Два парня сражаются за любовь девушки там, где продолжается строительство знаменитого моста.

До того, как стали писать сценарий, команда сценаристов прибыла на место строительства моста, чтобы ознакомиться с этой местностью. Встречались с рабочими, которые строили этот мост, некоторые из них были привлечены к съемке. Снимали в самом центре моста. Никакие декорации не завозились. Только реальная атмосфера, как комментирует процесс съёмки этого фильма режиссёр Кеосаян.

Эту экранизированную историю любви увидели уже 175 тысяч любителей кино. В первый день показа фильма кассовые сборы составили 4,6 миллиона рублей, а 4 ноября превысили отметки в 14 миллионов рублей."Крымский мост" полюбился зрителям РФ, констатируют киноэкперты.

Режиссёр комедии Тигран Кеосаян считает этот фильм скромной работой, но нашедшей свой отклик в сердцах телезрителей.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 17:45

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