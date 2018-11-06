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Ольга Рапунцель поделилась в Instagram успехами своей дочери Василисы

Одна из самых скандальных участниц телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала в личном микроблоге о достижениях своей дочери Василисы.

Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором запечатлена ее семимесячная наследница. Под записью «бренд» реалити-шоу решила поделиться с преданными поклонниками успехами своей малышки.

Ольга Рапунцель поделилась в Instagram успехами своей дочери Василисы

По словам Рапунцель-старшей, ее дочка уже самостоятельно встает, держась за опору или за бортики своей кроватки. Семимесячная малышка не только умеет самостоятельно сидеть, но и научилась хорошо ползать. Как оказалось, Ольга уже давала Василисе попробовать мясо индейки, кролика и различные овощи и фрукты. Еще семимесячная Василиса очень любит кашки и козье молоко.

«На ГВ мы продержались почти полгода» - сообщила Ольга Рапунцель интернет-пользователям.

«Бренд» телепроекта «Дом-2» еще решила указать в посте под свежим видеороликом на то, что не все выходит в эфиры, поэтому практически никто из телезрителей не может знать, как их семейство существует вне камер.

«Это, как я говорю, эфир не резиновый», - отметила Рапунцель-старшая под записью.


Ольга Рапунцель поделилась в Instagram успехами своей дочери Василисы

В конце своего поста длинноволосая красавица обратилась к таким же «мамочкам», как и она. Ольга попросила поклонниц не начинать самостоятельно присаживать или ставить на ножки своих малышей, так как уверена в том, что в свое время малыши все сделают сами.

Нужно сказать, что подобный пост Ольги Рапунцель привлек немало фолловеров. Многие читатели поспешили поддержать участницу «Дома-2», заявляя, что не понимают мамочек, которые в семь месяцев пытаются заставить своего малыша ходить.

«Никогда мне семейка Рапунцелей не нравилась, но тут Ольга дело говорит! Не понимаю мамаш, которые буквально мучают своих малышей, пытаясь научить их ходить в 8-9 месяцев! Так не правильно! Ребенок сам встанет на ножки, когда посчитает нужным!» - написала одна из поклонниц телепроекта «Дом-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:24

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