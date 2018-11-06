Екатерина Стриженова отправилась в детокс-клинику ради похудения

О том, что Екатерина Стриженова набрала лишние килограммы, ходят пересуды с самого начала этого года. А одежда широкого кроя не помогла актрисе скрыть этот факт, хотя в возрасте 50 лет она выглядит моложе многих, да и всегда имела стройную фигуру. Сегодня ведущая телепередачи «Доброе утро» находится в Карелии, где проходит очищение организма в знаменитой среди звезд отечественного шоу-бизнеса детокс-клинике. По ее мнению, это ей поможет оздоровить организм и похудеть, а также провести время с любимым мужем российским актером Александром Стриженовым.К слову, Екатерина Стриженова около месяца назад начала тренироваться с личным тренером, который помог ей сбросить около пяти килограмм лишнего веса. Как заявила сама актриса, она стала меньше на один размер. Только придерживаясь правильного питания, ей удалось добиться таких результатов, уверяет звезда.