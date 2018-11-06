Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к новым отношениям

Алина вернулась на телестройку уже давно, но до недавних пор так и не выбрала себе спутника. И когда в ее жизни появился Шабарин, зрители признали его не самым лучшим вариантом.Отношения Устиненко и Шабарина критикуют и общие друзья Алианы и Гобозова, которым активно не нравится избранник девушки, и они готовы разорвать с ней дружбу.Поклонники Алианы уверены, что близкие люди бывшего семейства Гобозовых отвернулись от Устиненко по негласной просьбе Александра, которому Шабарин тоже не нравится.Причина такой антипатии, по мнению фанатов, кроется в ревности Александра, который не желает отпускать свою жену, хоть и бывшую, в новые отношения с мужчиной, особенно, если есть предпосылки, что эти отношения станут серьезными.