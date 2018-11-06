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Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к новым отношениям

Бывшая супруга Саши Гобозова Алиана Устиненко недавно погрузилась в новые романтические отношения, и ее избранником стал Андрей Шабарин.

Алина вернулась на телестройку уже давно, но до недавних пор так и не выбрала себе спутника. И когда в ее жизни появился Шабарин, зрители признали его не самым лучшим вариантом.

Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к новым отношениям

Отношения Устиненко и Шабарина критикуют и общие друзья Алианы и Гобозова, которым активно не нравится избранник девушки, и они готовы разорвать с ней дружбу.

Поклонники Алианы уверены, что близкие люди бывшего семейства Гобозовых отвернулись от Устиненко по негласной просьбе Александра, которому Шабарин тоже не нравится.

Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к новым отношениям

Причина такой антипатии, по мнению фанатов, кроется в ревности Александра, который не желает отпускать свою жену, хоть и бывшую, в новые отношения с мужчиной, особенно, если есть предпосылки, что эти отношения станут серьезными.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:11

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