Житель Тюмени убил пасынка в борьбе за пульт от телевизора





Как стало известно из сообщения пресс-службы регионального управления СКР, в момент ссоры оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.Разногласия по поводу выбора телевизионных каналов быстро переросли в потасовку и поножовщину, когда глава семейства нанес своему оппоненту около 12 ранений, после чего тот скончался от большой кровопотери. В связи с данным фактом было открыто уголовное дело, подозреваемый задержан по горячим следам.