Житель Тюмени убил пасынка в борьбе за пульт от телевизора
Пульт от телевизора стал поводом для трагического инцидента, который случился накануне в деревне Лобанова (Исетский район, Тюменская область). 45-летний мужчина убил своего взрослого пасынка, пытаясь отобрать у него пульт от телевизора.
Как стало известно из сообщения пресс-службы регионального управления СКР, в момент ссоры оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Разногласия по поводу выбора телевизионных каналов быстро переросли в потасовку и поножовщину, когда глава семейства нанес своему оппоненту около 12 ранений, после чего тот скончался от большой кровопотери. В связи с данным фактом было открыто уголовное дело, подозреваемый задержан по горячим следам.
Как стало известно из сообщения пресс-службы регионального управления СКР, в момент ссоры оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Разногласия по поводу выбора телевизионных каналов быстро переросли в потасовку и поножовщину, когда глава семейства нанес своему оппоненту около 12 ранений, после чего тот скончался от большой кровопотери. В связи с данным фактом было открыто уголовное дело, подозреваемый задержан по горячим следам.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:42