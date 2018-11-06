Телеведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова приобрела недвижимость в Москве

«Еще одна моя мечта сбылась..», - пишет Юлия Ефременкова в личном микроблоге.

«Все-таки сошлась с Кучеровым! Зачем тогда вы людям голову морочите? Ну признайтесь уже наконец, что у вас все хорошо! Мы же переживаем!», «И когда вы с Сергеем объявите о том, что решили возобновить отношения? Многие так волнуются за вас, а вы так несправедливо поступаете по отношению к своим фанатам!», «Очень счастлива за вас! Юличка, надеюсь, вы счастливы с Сергеем!» - продолжают писать поклонники Юлии Ефременковой в Сети.

Многие телезрители телепроекта «Дом-2» заметили, что за последние несколько месяцев Юлии Ефременковой удалось добиться немалых успехов, ведь ради работы девушка пожертвовала даже личной жизнью.Юлия ради работы на телеканале «ТНТ» рассталась с возлюбленным Сергеем Кучеровым, с которым планировала не только создать семью, но и обзавестись наследниками. И вот считанные часы назад выяснилось, что все это не зря.На сегодняшний день Ефременкова является полноправной ведущей «Острова любви». Бывшая участница телестройки не единожды рассказывала телезрителям, что ее взяли на работу еще и потому, что она может проводить большую часть времени на Сейшельских островах, так как в столице ее ничего больше не держит.И вот несколько часов назад Ефременкова опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, который объясняет, что жертвы Юлии не были напрасными. Ведь телеведущая сообщила поклонникам радостную новость - она обзавелась долгожданной недвижимостью в Москве.На данный момент многие интернет-пользователи принялись активно обсуждать заявления ведущей «Дома-2», ведь в своем посте Юлия написала «у нас появилась своя квартира», что толкает на мысли о том, что девушка все-таки воссоединилась с бывшим избранником Сергеем Кучеровым.Стоит заметить, что некоторые недоброжелатели «Дома-2» расценили пост Юлии, как очередное привлечение внимания к своей личности и намек на то, что она в отличие от Ольги Бузовой не одинока.