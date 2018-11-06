Поклонники Марии Захаровой в Instagram достойно оценили её "секретный" наряд

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова довольно часто размещает на своей странице в Instagram различные фото как с официальных мероприятий, так и из повседневной жизни. Так, недавнее «селфи» Захаровой, сделанное в лифте, вызвало целую дискуссию по поводу стоимости её наряда и аксессуаров. Критика поклонников, в частности, коснулась сумочки стоимостью около 200 долларов.По поводу снимка с прогулки, на котором Мария Захарова запечатлена в чёрном пуховике, джинсах, красных ботинках и очках, пользователи шутят, что она похожа на секретного агента. В комментариях пишут, что в таком наряде она выглядит столь обычно, что, даже проходя мимо, ни за что бы её не узнали.