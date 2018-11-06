АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Поклонники Марии Захаровой в Instagram достойно оценили её "секретный" наряд

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, сделанные во время прогулки по Москве. Мнения пользователей по поводу повседневного наряда Марии Владимировны разделились.

Поклонники Марии Захаровой в Instagram достойно оценили её "секретный" наряд

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова довольно часто размещает на своей странице в Instagram различные фото как с официальных мероприятий, так и из повседневной жизни. Так, недавнее «селфи» Захаровой, сделанное в лифте, вызвало целую дискуссию по поводу стоимости её наряда и аксессуаров. Критика поклонников, в частности, коснулась сумочки стоимостью около 200 долларов.

По поводу снимка с прогулки, на котором Мария Захарова запечатлена в чёрном пуховике, джинсах, красных ботинках и очках, пользователи шутят, что она похожа на секретного агента. В комментариях пишут, что в таком наряде она выглядит столь обычно, что, даже проходя мимо, ни за что бы её не узнали.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA
Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в
Эксперт прокомментировал новые поставки
Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным
Поклонники Марии Захаровой в Instagram достойно
Ольга Рапунцель поделилась в Instagram успехами
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова
Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой
Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к
В Индии учёные нашли древние рисунки с
Учёные впервые взвесили Землю при помощи нейтрино
Телеведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова приобрела
Житель Тюмени убил пасынка в борьбе за пульт от
Рэпер Feduk встречается с дочерью известного
8 ноября Xiaomi покажет смартфон Xiaomi Mi 8 Pro
Эксперты дали 5 неожиданных советов
В ростовской больнице пациенты производили
Мария Порошина улетела в отпуск перед родами
Бузова продолжает копить деньги для того, чтобы
Google Chrome 71 станет блокировать навязчивую
Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в
Брэд Питт впервые за долгое время появился на
В Сети появился первый рендер автомобиля Jeep
Подросток из Австралии на спор съел зараженного
В Калифорнии появился аномальный движущийся гейзер
Развод с мужьями приносит Бузовой и Дакоте
Продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti скоро
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
Просмотреть все новости