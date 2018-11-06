Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой





У Дмитрия Маликова есть уже вполне совершеннолетняя дочь, которая рано или поздно задумается над созданием семейного очага, где слышны детские голоса. По словам артиста, он совершенно не боится перспективы стать дедушкой. Чтобы дочь смогла правильно воспитывать своих детей, отец предоставляет ей возможность заранее научиться на примере младшего брата Марка.Однако Дмитрий Маликов уверен, что Стефания с умом подойдет к выбору будущего спутника жизни и не будет торопиться. А самое важное, по его мнению, это любовь в отношениях. К слову, девушка на сегодняшний день, скорее всего, одинока, так как совместные снимки с ее молодым человеком, сыном губернатора Тульской области Леонидом Груздевым ею были красноречиво удалены.