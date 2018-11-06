Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой
Известный российский певец Дмитрий Маликов в одном из своих интервью признался, что готов стать дедушкой. Подарить внуков артисту может его дочь Стефания, однако это произойдет не скоро.
У Дмитрия Маликова есть уже вполне совершеннолетняя дочь, которая рано или поздно задумается над созданием семейного очага, где слышны детские голоса. По словам артиста, он совершенно не боится перспективы стать дедушкой. Чтобы дочь смогла правильно воспитывать своих детей, отец предоставляет ей возможность заранее научиться на примере младшего брата Марка.
Однако Дмитрий Маликов уверен, что Стефания с умом подойдет к выбору будущего спутника жизни и не будет торопиться. А самое важное, по его мнению, это любовь в отношениях. К слову, девушка на сегодняшний день, скорее всего, одинока, так как совместные снимки с ее молодым человеком, сыном губернатора Тульской области Леонидом Груздевым ею были красноречиво удалены.
У Дмитрия Маликова есть уже вполне совершеннолетняя дочь, которая рано или поздно задумается над созданием семейного очага, где слышны детские голоса. По словам артиста, он совершенно не боится перспективы стать дедушкой. Чтобы дочь смогла правильно воспитывать своих детей, отец предоставляет ей возможность заранее научиться на примере младшего брата Марка.
Однако Дмитрий Маликов уверен, что Стефания с умом подойдет к выбору будущего спутника жизни и не будет торопиться. А самое важное, по его мнению, это любовь в отношениях. К слову, девушка на сегодняшний день, скорее всего, одинока, так как совместные снимки с ее молодым человеком, сыном губернатора Тульской области Леонидом Груздевым ею были красноречиво удалены.