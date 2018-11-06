АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой

Известный российский певец Дмитрий Маликов в одном из своих интервью признался, что готов стать дедушкой. Подарить внуков артисту может его дочь Стефания, однако это произойдет не скоро.

Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой

У Дмитрия Маликова есть уже вполне совершеннолетняя дочь, которая рано или поздно задумается над созданием семейного очага, где слышны детские голоса. По словам артиста, он совершенно не боится перспективы стать дедушкой. Чтобы дочь смогла правильно воспитывать своих детей, отец предоставляет ей возможность заранее научиться на примере младшего брата Марка.

Однако Дмитрий Маликов уверен, что Стефания с умом подойдет к выбору будущего спутника жизни и не будет торопиться. А самое важное, по его мнению, это любовь в отношениях. К слову, девушка на сегодняшний день, скорее всего, одинока, так как совместные снимки с ее молодым человеком, сыном губернатора Тульской области Леонидом Груздевым ею были красноречиво удалены.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA
Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в
Эксперт прокомментировал новые поставки
Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным
Поклонники Марии Захаровой в Instagram достойно
Ольга Рапунцель поделилась в Instagram успехами
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова
Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой
Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к
В Индии учёные нашли древние рисунки с
Учёные впервые взвесили Землю при помощи нейтрино
Телеведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова приобрела
Житель Тюмени убил пасынка в борьбе за пульт от
Рэпер Feduk встречается с дочерью известного
8 ноября Xiaomi покажет смартфон Xiaomi Mi 8 Pro
Эксперты дали 5 неожиданных советов
В ростовской больнице пациенты производили
Мария Порошина улетела в отпуск перед родами
Бузова продолжает копить деньги для того, чтобы
Google Chrome 71 станет блокировать навязчивую
Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в
Брэд Питт впервые за долгое время появился на
В Сети появился первый рендер автомобиля Jeep
Подросток из Австралии на спор съел зараженного
В Калифорнии появился аномальный движущийся гейзер
Развод с мужьями приносит Бузовой и Дакоте
Продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti скоро
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
Просмотреть все новости