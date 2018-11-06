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В Индии учёные нашли древние рисунки с изображением инопланетян

В Индии в храме Чараме учёные нашли древние рисунки с изображением инопланетян. Особенно исследователей удивил тот факт, что на стенах запечатлены целые истории об их путешествиях в космосе.

В Индии учёные нашли древние рисунки с изображением инопланетян

В Индии учёные совершили уникальную находку в виде древних рисунков инопланетян. Это сразу же натолкнуло экспертов на мысли, что пришельцы уже давно посещали Землю и даже вступали в контакт с её обитателями, разделяя с ними свои знания и технологии. Примечательно то, что краска, которой наносилось изображение на стены храма Чараме, оказалась неизвестного состава, благодаря которому цвета через тысячи лет не потеряли свою яркость и не стёрлись.

В Индии учёные нашли древние рисунки с изображением инопланетян

Археолог по имени Джордж Бхагат рассказал, что кроме обликов инопланетян на стенах храма запечатлены целые сюжеты их космических приключений, что в очередной раз подтверждает факт присутствия внеземного разума на планете в древние времена. Теперь исследованием находки займутся эксперты из NASA.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 16:00

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