В Индии учёные нашли древние рисунки с изображением инопланетян





В Индии учёные совершили уникальную находку в виде древних рисунков инопланетян. Это сразу же натолкнуло экспертов на мысли, что пришельцы уже давно посещали Землю и даже вступали в контакт с её обитателями, разделяя с ними свои знания и технологии. Примечательно то, что краска, которой наносилось изображение на стены храма Чараме, оказалась неизвестного состава, благодаря которому цвета через тысячи лет не потеряли свою яркость и не стёрлись.Археолог по имени Джордж Бхагат рассказал, что кроме обликов инопланетян на стенах храма запечатлены целые сюжеты их космических приключений, что в очередной раз подтверждает факт присутствия внеземного разума на планете в древние времена. Теперь исследованием находки займутся эксперты из NASA.