В ростовской больнице пациенты производили наркотики прямо в палатах
В одной из больниц Ростовской области пациенты занимались кустарным производством наркотиков. После проверки у двоих мужчин были изъяты запрещенные вещества массой 2 грамма, а также шприц с готовой смесью, о чем сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.
Спецоперация проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области при поддержке отряда спецназа «Гром» и содействии регионального Минздрава.
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов провели досмотр палат и изъяли посуду, используемую для производства запрещенных веществ, а также другие улики. Открыто уголовное делопроизводство по статье 228 УК РФ.
Спецоперация проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области при поддержке отряда спецназа «Гром» и содействии регионального Минздрава.
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов провели досмотр палат и изъяли посуду, используемую для производства запрещенных веществ, а также другие улики. Открыто уголовное делопроизводство по статье 228 УК РФ.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:49