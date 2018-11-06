В ростовской больнице пациенты производили наркотики прямо в палатах





Спецоперация проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области при поддержке отряда спецназа «Гром» и содействии регионального Минздрава.В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов провели досмотр палат и изъяли посуду, используемую для производства запрещенных веществ, а также другие улики. Открыто уголовное делопроизводство по статье 228 УК РФ.