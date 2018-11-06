АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Учёные впервые взвесили Землю при помощи нейтрино

Учёные впервые взвесили Землю при помощи космических частиц нейтрино. Полученные значения не особо разнятся с известными ранее данными.

Учёные впервые взвесили Землю при помощи нейтрино

Для того, чтобы впервые взвесить Землю с помощью нейтрино, физики использовали расположенную на Южном полюсе обсерваторию IceCube. Именно этот аппарат принимал проходящие сквозь земной шар частицы, вычисляя плотность и массу материи, которую они преодолевали. Полученный результат не открыл для науки ничего нового, так как оказался идентичным с массой, вычисленной привычным способом, но теперь у физиков есть понимание того, что при помощи нейтрино они могут продолжить изучение свойств планеты.

Кроме того, исследователи не исключают, что эти частицы в будущем помогут узнать, имеет ли Земля в своём составе тёмную материю.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уфологи обнаружили на снимках с марсохода NASA
Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в
Эксперт прокомментировал новые поставки
Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным
Поклонники Марии Захаровой в Instagram достойно
Ольга Рапунцель поделилась в Instagram успехами
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова
Дмитрий Маликов заявил, что готов стать дедушкой
Александр Гобозов ревнует экс-супругу Алиану к
В Индии учёные нашли древние рисунки с
Учёные впервые взвесили Землю при помощи нейтрино
Телеведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова приобрела
Житель Тюмени убил пасынка в борьбе за пульт от
Рэпер Feduk встречается с дочерью известного
8 ноября Xiaomi покажет смартфон Xiaomi Mi 8 Pro
Эксперты дали 5 неожиданных советов
В ростовской больнице пациенты производили
Мария Порошина улетела в отпуск перед родами
Бузова продолжает копить деньги для того, чтобы
Google Chrome 71 станет блокировать навязчивую
Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в
Брэд Питт впервые за долгое время появился на
В Сети появился первый рендер автомобиля Jeep
Подросток из Австралии на спор съел зараженного
В Калифорнии появился аномальный движущийся гейзер
Развод с мужьями приносит Бузовой и Дакоте
Продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti скоро
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
Просмотреть все новости