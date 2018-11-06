Учёные впервые взвесили Землю при помощи нейтрино





Для того, чтобы впервые взвесить Землю с помощью нейтрино, физики использовали расположенную на Южном полюсе обсерваторию IceCube. Именно этот аппарат принимал проходящие сквозь земной шар частицы, вычисляя плотность и массу материи, которую они преодолевали. Полученный результат не открыл для науки ничего нового, так как оказался идентичным с массой, вычисленной привычным способом, но теперь у физиков есть понимание того, что при помощи нейтрино они могут продолжить изучение свойств планеты.Кроме того, исследователи не исключают, что эти частицы в будущем помогут узнать, имеет ли Земля в своём составе тёмную материю.