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8 ноября Xiaomi покажет смартфон Xiaomi Mi 8 Pro

В четверг 8 ноября в Лондоне состоится пресс-конференция компании Xiaomi, посвященная запуску локальной версии смартфона Xiaomi Mi 8 Pro. Об этом сообщили официальные представители китайского производителя мобильной техники.

8 ноября Xiaomi покажет смартфон Xiaomi Mi 8 Pro

После появления первых слухов о запуске нового флагманского смартфона на лондонской конференции эксперты сразу подумали, что речь идет о Xiaomi Mi Mix 3. Однако теперь стало известно, что производители могут представить общественности локальную версию смартфона Xiaomi Mi 8 Pro.

Дело в том, что после конференции 10 ноября в Лондоне откроется первый на территории Великобритании официальный магазин Xiaomi. Поэтому в честь этого события китайская компания волне может представить новую версию смартфона, созданную специально для британских покупателей. Помимо мобильных устройств в магазине Xiaomi можно будет приобрести технику для умного дома.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:15

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