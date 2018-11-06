8 ноября Xiaomi покажет смартфон Xiaomi Mi 8 Pro





После появления первых слухов о запуске нового флагманского смартфона на лондонской конференции эксперты сразу подумали, что речь идет о Xiaomi Mi Mix 3. Однако теперь стало известно, что производители могут представить общественности локальную версию смартфона Xiaomi Mi 8 Pro.Дело в том, что после конференции 10 ноября в Лондоне откроется первый на территории Великобритании официальный магазин Xiaomi. Поэтому в честь этого события китайская компания волне может представить новую версию смартфона, созданную специально для британских покупателей. Помимо мобильных устройств в магазине Xiaomi можно будет приобрести технику для умного дома.