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Эксперты дали 5 неожиданных советов автовладельцам перед зимой

С приходом холодного времени года многие владельцы автомобилей сталкиваются с множеством проблем: «потеют» стекла, «мерзнут» замки, а фары отказываются светить. Однако существует множество способов, которые помогут сохранить нервы в порядке, а поездку сделать приятной.

Эксперты дали 5 неожиданных советов автовладельцам перед зимой

Первая проблема в осенний или зимний период - это запотевание стекол, многие решают ее прогревом салона и продувом лобового стекла. Чтобы забыть о ней надолго, нужно нанести на внешнюю сторону стекол обычный крем для бритья, затем насухо протереть все тряпкой. Крем образует тонкий слой пленки, и благодаря этому конденсат не будет задерживаться. Можно еще использовать мыло или спирт, но первое может оставить неприятные разводы, а второй - специфический запах. Что касается конденсата, то избежать его поможет выравнивание температур, другими словами, перед стоянкой нужно «остудить» салон автомобиля до уличной температуры. Это поможет избавиться от лишней влаги, следовательно, не будет собираться конденсат. Замерзание замка также является одной из распространенных проблем. Чтобы не терять драгоценное время и не возвращаться домой за кипятком или WD-40, можно использовать тонкую трубочку. Ее нужно вставить в скважину и дуть, теплое дыхание разморозит детали замка, и ключ сможет его открыть.

Также зимой не стоит оставлять машину на парковке с поднятым ручником, иначе придется отправляться на поиски кипятка. Если автомобиль долго стоит на ручнике в мороз, то колодки могут примерзнуть к тормозным дискам. Владельцы переднеприводных автомобилей выходят из данной ситуации, нажав педаль газа, а остальным придется сложнее. Еще один момент в холодный период - загрязнение фар. Во избежание постоянных вынужденных остановок, чтобы протирать фары от грязи и слякоти можно воспользоваться простым методом: нужно наполировать оптику зубной пастой с помощью губки и сверху нанести тонкий слой воска. Таким образом, свечение станет намного ярче, и перестанет намерзать лед.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:00

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