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Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике

Вечером 4 ноября в Лос-Анджелесе состоялась двадцать первая церемония вручения премий Hollywood Film Awards. Неожиданным для публики стало появление на этом мероприятии голливудского актёра Брэда Питта, который вручал одну из наград.

Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике

54-летний актёр Голливуда Брэд Питт в последнее время крайне редко появляется на публике. Тем неожиданнее стало его появление на церемонии вручения премии Hollywood Film Awards, которая прошла накануне в Лос-Анджелесе. Он вручал награду бельгийскому кинорежиссёру Феликсу Ван Грунингену за фильм «Хороший мальчик».

Присутствующие на церемонии отмечают, что Брэд Питт, недавно переживший развод с Анджелиной Джоли, выглядит отлично и может похвастаться стройной фигурой и строгой аристократичной внешностью. Ему невероятно подходит выбранный образ мужчины в чёрном: чёрная футболка и тёмно-серый костюм, уверяют поклонники актера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:09

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