Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике





54-летний актёр Голливуда Брэд Питт в последнее время крайне редко появляется на публике. Тем неожиданнее стало его появление на церемонии вручения премии Hollywood Film Awards, которая прошла накануне в Лос-Анджелесе. Он вручал награду бельгийскому кинорежиссёру Феликсу Ван Грунингену за фильм «Хороший мальчик».Присутствующие на церемонии отмечают, что Брэд Питт, недавно переживший развод с Анджелиной Джоли, выглядит отлично и может похвастаться стройной фигурой и строгой аристократичной внешностью. Ему невероятно подходит выбранный образ мужчины в чёрном: чёрная футболка и тёмно-серый костюм, уверяют поклонники актера.