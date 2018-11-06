Развод с мужьями приносит Бузовой и Дакоте большую известность

«Бузова и Дакота как оказалось куда умнее своих муженьков! Как хорошо им удается пользоваться тем, что их предали! Умницы, ничего не скажешь..», «Ольге и Рите давно нужно задуматься о сотрудничестве! Обе разведенки, обе певицы, обе одиноки..чем не тема?», «Я уверена, что Бузовой и Дакоте развод принес куда больше, чем они сами того ожидали! Молодцы девоньки!» - продолжают писать в Сети о разводе Ольги Бузовой и Риты Дакоты.





Для многих развод является невероятно тяжелым процессом, который может выбить из колеи каждого, даже самого мужественного и непоколебимого человека. Впрочем, это не относится к некоторым девушкам российского шоу-бизнеса, которые пережили столь неприятное событие в личной жизни и добились фантастического успеха, чем утерли нос своим бывшим мужьям.Речь идет об Ольге Бузовой и Рите Дакоте, которые во всеуслышание заявили, что их «любимые» супруги – Дмитрий Тарасов и Влад Соколовский регулярно изменяли им, поэтому и произошел развод.Практически сразу же после развода популярность и Бузовой, и Дакоты резко взлетела вверх. У себя на страничках в Instagram знаменитости довольно откровенно продолжают рассказывать о том, что им приходится переживать и с какими «негодяями» их свела судьба.В результате на данный момент количество подписчиков Ольги Бузовой и Риты Дакоты продолжает стремительно расти, билеты на выступления начали буквально разлетаться за несколько дней, а различные бренды спешат организовать сотрудничество с ними.Интернет-пользователи уверены, что развод Ольги и Риты с не менее известными мужьями продолжает стремительно увеличивать их популярность. Некоторые читатели даже принялись обсуждать в Сети создание некого феминистического сообщества под названием «Без мужиков».Некоторые СМИ начали писать о том, что Дакота, последовав примеру Бузовой, совсем скоро примет участие в шоу, которое станет аналогичным телепроектом «Замуж за Бузову».