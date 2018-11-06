В Калифорнии появился аномальный движущийся гейзер





Скорость движения воды в гейзере достигает 18 метров в сутки. Он уже вплотную подошел в железнодорожной ветке. Грязевая воронка напоминает о том, что может произойти катастрофа, соизмеримая с мощным землетрясением.Геологи убеждены, что уже сегодня в атмосферу в районе гейзера выбрасывается углекислый газ. Это объясняется протекающими сейсмическим процессами. Ученые планируют и дальше изучать данный объект. Сегодня он может казаться обычной проблемой, а завтра рискует перерасти в серьезную катастрофу для жителей Калифорнии.