В Калифорнии появился аномальный движущийся гейзер
В Калифорнии был обнаружен аномальный движущийся гейзер. Ученые не могут понять, как объяснить природу этого объекта. Возможно, аномалия связана со сдвигом литосферных плит разлома Сан-Андреас.
Скорость движения воды в гейзере достигает 18 метров в сутки. Он уже вплотную подошел в железнодорожной ветке. Грязевая воронка напоминает о том, что может произойти катастрофа, соизмеримая с мощным землетрясением.
Геологи убеждены, что уже сегодня в атмосферу в районе гейзера выбрасывается углекислый газ. Это объясняется протекающими сейсмическим процессами. Ученые планируют и дальше изучать данный объект. Сегодня он может казаться обычной проблемой, а завтра рискует перерасти в серьезную катастрофу для жителей Калифорнии.
Скорость движения воды в гейзере достигает 18 метров в сутки. Он уже вплотную подошел в железнодорожной ветке. Грязевая воронка напоминает о том, что может произойти катастрофа, соизмеримая с мощным землетрясением.
Геологи убеждены, что уже сегодня в атмосферу в районе гейзера выбрасывается углекислый газ. Это объясняется протекающими сейсмическим процессами. Ученые планируют и дальше изучать данный объект. Сегодня он может казаться обычной проблемой, а завтра рискует перерасти в серьезную катастрофу для жителей Калифорнии.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:55