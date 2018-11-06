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Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на проект "Дом-2"

Ведущая одиозного телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова в Instagram сообщила, что Наталья Игрунова вернулась в периметр.

Девушка уже более-менее отошла после избиения и операции и сейчас готова к отношениям с Павлом Уломским.

Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на проект "Дом-2"

Однако это совсем не означает, что Ольге Сударкиной все просто так сойдёт. Но ведущие сегодня отстранились от решения и говорят, что будет дальше, решит сама Игрунова.

Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на проект "Дом-2"

Ольга в очередной раз объяснила болельщикам реалити-шоу, почему Сударкину сразу не изгнали из проекта. Якобы, если бы всё зависело от Орловой, то она выгнала за ворота бы не только драчунью, но и всех провокаторов, а вместе с ней и девушек с сомнительным прошлым, а также с аморальным поведением.

Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на проект "Дом-2"

Ольга Орлова полагает, что человеку нужно уметь прощать, особенно, если он искренне раскаялся в содеянном.

А сегодняшний эфир реалити-шоу прольет много света на эту весьма грязную историю.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:34

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