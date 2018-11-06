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В Сети появился первый рендер автомобиля Jeep Concept Freedom

Итальянский дизайнер создал первый рендер автомобиля Jeep Concept Freedom. Фотографии новинки уже появились на просторах Сети.

В Сети появился первый рендер автомобиля Jeep Concept Freedom

Специалисты создали полноценный проект с множеством деталей и углов обзора. Эксперты называют работу дизайнерского состава как своеобразный футуристический взгляд. Идеально вписалась в образ Jeep Concept Freedom решетка с узкими фарами.

К изображению необходимо относиться исключительно как к концепту. Боковые стекла получились очень узкими, а крыша – низкой. Для спортивного автомобиля клиренс слишком высоким, причем колеса выглядят просто громоздкими. Передние двери выполнены в уменьшенном размере, поэтому пока о комфорте посадки и высадки сказать что-либо тяжело.

На сегодняшний день очень мало шансов, что компания Jeep решит выпустить новинку именно в такой вариации.



 
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Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:01

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