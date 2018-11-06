Мария Порошина улетела в отпуск перед родами





Актриса готовится стать мамой уже в пятый раз. Многочисленная публика наблюдает за её семейной жизнью, так как стало известно об официальном разводе. Мария Порошина прожила в законном браке с Ильёй Древновым 17 лет. Общих детей у них трое. Ещё у Марии имеется дочь, которую зовут Полина, и отцом девушки является Гоша Куценко.Новость о разводе Порошиной и Древнова одновременно шокировала и огорчила поклонников звезды, так как их считали счастливой парой. Теперь же многие гадают, кто является отцом будущего ребёнка актрисы, одни считают, что им может оказаться актёр Ярослав Бойко. Но Порошина отрицает это, заявляя, что ждёт ребёнка от любимого мужчины.Последние месяцы своей беременности она очень много работала, поэтому бросила все дела и улетела на Кипр. В отпуске Мария Порошина много фотографируется, наслаждаясь солнечной погодой, и выкладывает эти снимки на своей страничке в интернете.Сейчас она пытается пережить кризис и начать новую жизнь, что совсем не просто. Также она считает жить без мужчины трудно, но признаётся в том, что абсолютно не сожалеет о разводе.