Google Chrome 71 станет блокировать навязчивую рекламу
Новая версия браузера Google Chrome 71 при обнаружении навязчивой рекламы будет скрывать все объявления от посетителей сайта. Тем самым разработчики новой версии Chrome хотят бороться с недобросовестными владельцами сайтов, которые увешивают страницы своего ресурса огромным количеством рекламы.
К навязчивой рекламе будут относиться всплывающие баннеры, редиректы на сомнительные ресурсы и рекламные окна, открывающиеся в отдельной вкладке. Отслеживать и оценивать все рекламные объявления станет специальная функция, внедренная в новую версию браузера.
При обнаружении навязчивой рекламы владелец сайта получит соответствующее предупреждение, согласно которому в течение 30 дней ресурс необходимо будет привести к надлежащему виду. При невыполнении требований Google вся реклама данного сайта будет скрыта от посетителей ресурса.
К навязчивой рекламе будут относиться всплывающие баннеры, редиректы на сомнительные ресурсы и рекламные окна, открывающиеся в отдельной вкладке. Отслеживать и оценивать все рекламные объявления станет специальная функция, внедренная в новую версию браузера.
При обнаружении навязчивой рекламы владелец сайта получит соответствующее предупреждение, согласно которому в течение 30 дней ресурс необходимо будет привести к надлежащему виду. При невыполнении требований Google вся реклама данного сайта будет скрыта от посетителей ресурса.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:30