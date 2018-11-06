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NASA скрывает угрозу столкновения Земли с астероидом-убийцей

Ученые считают, что специалисты NASA скрывают от общественности факт опасного приближения к Земле большого астероида. Он способен уничтожить целый континент и на долгое время изменить климат. Как считают некоторые эксперты, официальное заявление не делается, чтобы не допустить паники.

NASA скрывает угрозу столкновения Земли с астероидом-убийцей

В конце 2017 года американское космическое ведомство сообщило, что в феврале 2019 года будет существовать угроза столкновения с Землей астероида NT7, открытого в 2002 году. Тогда специалисты привели конкретные расчеты. Предполагаемое время встречи двух небесных тел: 1 февраля в 11 утра.

Однако через 4 дня прозвучало новое заявление. Было сказано, что риск столкновения астероида с Землей является минимальным.

Многие теоретики убеждены, что за четыре дня невозможно так кардинально исследовать данные объекты и сделать совершенно другой вывод. Некоторые расценивают такое заявление NASA как обман.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:23

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