NASA скрывает угрозу столкновения Земли с астероидом-убийцей
Ученые считают, что специалисты NASA скрывают от общественности факт опасного приближения к Земле большого астероида. Он способен уничтожить целый континент и на долгое время изменить климат. Как считают некоторые эксперты, официальное заявление не делается, чтобы не допустить паники.
В конце 2017 года американское космическое ведомство сообщило, что в феврале 2019 года будет существовать угроза столкновения с Землей астероида NT7, открытого в 2002 году. Тогда специалисты привели конкретные расчеты. Предполагаемое время встречи двух небесных тел: 1 февраля в 11 утра.
Однако через 4 дня прозвучало новое заявление. Было сказано, что риск столкновения астероида с Землей является минимальным.
Многие теоретики убеждены, что за четыре дня невозможно так кардинально исследовать данные объекты и сделать совершенно другой вывод. Некоторые расценивают такое заявление NASA как обман.
В конце 2017 года американское космическое ведомство сообщило, что в феврале 2019 года будет существовать угроза столкновения с Землей астероида NT7, открытого в 2002 году. Тогда специалисты привели конкретные расчеты. Предполагаемое время встречи двух небесных тел: 1 февраля в 11 утра.
Однако через 4 дня прозвучало новое заявление. Было сказано, что риск столкновения астероида с Землей является минимальным.
Многие теоретики убеждены, что за четыре дня невозможно так кардинально исследовать данные объекты и сделать совершенно другой вывод. Некоторые расценивают такое заявление NASA как обман.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:23