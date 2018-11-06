NASA скрывает угрозу столкновения Земли с астероидом-убийцей





В конце 2017 года американское космическое ведомство сообщило, что в феврале 2019 года будет существовать угроза столкновения с Землей астероида NT7, открытого в 2002 году. Тогда специалисты привели конкретные расчеты. Предполагаемое время встречи двух небесных тел: 1 февраля в 11 утра.Однако через 4 дня прозвучало новое заявление. Было сказано, что риск столкновения астероида с Землей является минимальным.Многие теоретики убеждены, что за четыре дня невозможно так кардинально исследовать данные объекты и сделать совершенно другой вывод. Некоторые расценивают такое заявление NASA как обман.