Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную причину смерти актёра Николая Караченцова
Друг умершего недавно российского актёра Николая Караченцова, композитор Владимир Быстряков, допускает, что причиной смерти актёра могли стать последствия процедуры введения стволовых клеток. В научном обществе давно идёт спор о вреде подобных процедур.
Владимир Быстряков дружил с Николаем Караченцовым более тридцати лет, они часто встречались и были практически неразлучны. Композитор тяжело переживает потерю друга, о смерти которого он узнал на отдыхе в Турции.
Быстряков рассказывает, что посещал Караченцова в больнице за две недели до его кончины. Николай хорошо выглядел после проведённой в Китае процедуры введения стволовых клеток, и появились надежды на его выздоровление. Но, как оказалось, у него начала распадаться раковая опухоль, удалить её было уже невозможно, и произошла интоксикация организма. Быстряков уверен, что смерть его друга напрямую связана с проведённой в Китае процедурой.
Терапию эмбриональными стволовыми клетками называют возможной причиной смерти многих знаменитостей. Дмитрий Хворостовский и Олег Янковский наблюдались в одной клинике. Возможно, лечение стволовыми клетками стало причинами смерти и таких ярких незабываемых творческих личностей, как Жанна Фриске, Анна Самохина, Любовь Полищук.
Владимир Быстряков дружил с Николаем Караченцовым более тридцати лет, они часто встречались и были практически неразлучны. Композитор тяжело переживает потерю друга, о смерти которого он узнал на отдыхе в Турции.
Быстряков рассказывает, что посещал Караченцова в больнице за две недели до его кончины. Николай хорошо выглядел после проведённой в Китае процедуры введения стволовых клеток, и появились надежды на его выздоровление. Но, как оказалось, у него начала распадаться раковая опухоль, удалить её было уже невозможно, и произошла интоксикация организма. Быстряков уверен, что смерть его друга напрямую связана с проведённой в Китае процедурой.
Терапию эмбриональными стволовыми клетками называют возможной причиной смерти многих знаменитостей. Дмитрий Хворостовский и Олег Янковский наблюдались в одной клинике. Возможно, лечение стволовыми клетками стало причинами смерти и таких ярких незабываемых творческих личностей, как Жанна Фриске, Анна Самохина, Любовь Полищук.