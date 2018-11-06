Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную причину смерти актёра Николая Караченцова





Владимир Быстряков дружил с Николаем Караченцовым более тридцати лет, они часто встречались и были практически неразлучны. Композитор тяжело переживает потерю друга, о смерти которого он узнал на отдыхе в Турции.Быстряков рассказывает, что посещал Караченцова в больнице за две недели до его кончины. Николай хорошо выглядел после проведённой в Китае процедуры введения стволовых клеток, и появились надежды на его выздоровление. Но, как оказалось, у него начала распадаться раковая опухоль, удалить её было уже невозможно, и произошла интоксикация организма. Быстряков уверен, что смерть его друга напрямую связана с проведённой в Китае процедурой.Терапию эмбриональными стволовыми клетками называют возможной причиной смерти многих знаменитостей. Дмитрий Хворостовский и Олег Янковский наблюдались в одной клинике. Возможно, лечение стволовыми клетками стало причинами смерти и таких ярких незабываемых творческих личностей, как Жанна Фриске, Анна Самохина, Любовь Полищук.