Подросток из Австралии на спор съел зараженного паразитом слизня и умер





Все началось восемь лет назад в 2010 году, когда молодому жителю Австралии было всего 19, пишет CNN. Парень выпивал с друзьями во дворе одного из них, затем увидев слизняка, решил показать мужество и объявил, что намерен съесть моллюска. Несколькими днями позже подросток пожаловался матери на сильные боли в ногах, женщина заподозрила наследственный рассеянных склероз (он мог передаться от отца) и отправилась с сыном на обследования. Однако данный диагноз не подтвердился, а когда мальчик признался о случившемся на вечеринке, мать лишь отшутилась, что это не может вызвать болезнь. Но молодому человеку становилось все хуже, и новые обследования показали, что вместе со слизняком он съел паразита, который вызывает опасное для жизни заболевание ангиостронгилез. После 420 дней комы юноша очнулся неспособным двигаться и кушать, но понимал все, что происходит вокруг, а 2 ноября умер.Паразит под названием Angiostrongylus cantonensis находится в легких крысы и выводится из ее организма с продуктами жизнедеятельности. Их в свою очередь могут съесть наземные моллюски, крабы, креветки или некоторые виды морской рыбы. В организм человека гельминт может попасть, если эти продукты не прошли достаточную термическую обработку. Из кишечника человека они перемещаются в головной мозг. Ангиостронгилез заболевание, которое поражает центральную нервную систему, провоцирует менингоэнцефалит. А самые сложные случаи заканчиваются комой и летальным исходом.