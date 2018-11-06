Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в РФ





По имеющимся данным, пост исполнительного директора в российском подразделении введен впервые. Это решение обусловлено новым этапом развития компании. В следующем году в Тульской области начнет осуществлять работу собственный завод бренда. Все процессы станут функционировать по полному циклу.У Жерома Сего имеется 25-летний опыт работы в профильной индустрии. 10 лет он провел в России, где занимал должности главы маркетингового департамента Peugeot и Nissan, директора Datsun. Во Франции специалист работал в компании Renault Trucks. Перед переходом в Haval он работал в Индии управляющим Nissan и Datsun.По словам Жерома Сего, у бренда имеется очень хороший потенциал на российском рынке. К месту развитие собственной производственной площадке, рост в сегменте кроссоверов, применение передовых технологий. Задача всей команды – создать положительное восприятие бренда отечественными потребителями.