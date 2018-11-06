АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в РФ

В РФ исполнительным директором автобренда Haval стал француз Жером Сего. К своим обязанностям он приступил во вторник, 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе автомобильного производителя в России.

Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в РФ

По имеющимся данным, пост исполнительного директора в российском подразделении введен впервые. Это решение обусловлено новым этапом развития компании. В следующем году в Тульской области начнет осуществлять работу собственный завод бренда. Все процессы станут функционировать по полному циклу.

У Жерома Сего имеется 25-летний опыт работы в профильной индустрии. 10 лет он провел в России, где занимал должности главы маркетингового департамента Peugeot и Nissan, директора Datsun. Во Франции специалист работал в компании Renault Trucks. Перед переходом в Haval он работал в Индии управляющим Nissan и Datsun.

По словам Жерома Сего, у бренда имеется очень хороший потенциал на российском рынке. К месту развитие собственной производственной площадке, рост в сегменте кроссоверов, применение передовых технологий. Задача всей команды – создать положительное восприятие бренда отечественными потребителями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты дали 5 неожиданных советов
В ростовской больнице пациенты производили
Мария Порошина улетела в отпуск перед родами
Бузова продолжает копить деньги для того, чтобы
Google Chrome 71 станет блокировать навязчивую
Француз Жером Сего стал директором бренда Haval в
Брэд Питт впервые за долгое время появился на
В Сети появился первый рендер автомобиля Jeep
Подросток из Австралии на спор съел зараженного
В Калифорнии появился аномальный движущийся гейзер
Развод с мужьями приносит Бузовой и Дакоте
Продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti скоро
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
NASA скрывает угрозу столкновения Земли с
После расставания с бойфрендом Юлия Началова не
Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную
Эксперты предупреждают об опасности использования
Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции
В Британии тысячи детей переносят операцию по
"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для
Учёные планируют связаться с пришельцами при
В России отзывают 8 млн таблеток от давления,
В России создают сверхдальние беспилотники
На монете в честь саммита Россия-США допустили
Екатерина Вуличенко призналась, что из-за
Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Просмотреть все новости