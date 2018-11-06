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Продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti скоро прекратятся

Появилась информация о том, что в скором времени могут прекратиться продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti. Якобы компания Nvidia заинтересована в продвижении продукции более нового поколения.

Продажи видеокарт GeForce GTX 1080 Ti скоро прекратятся

Пока у GeForce GTX 1050 и 1060 еще нет преемников. Что касается других моделей, то их запасы с скором времени полностью исчерпаются. Не исключением является и модель GeForce GTX 1080Ti.

Американские источники сообщают, что пока 3D-карту можно найти в продаже, но запасы на складе ее очень малы. Вряд ли производитель станет пополнять их. Исходя их данной информации, эксперты делают вывод, что GeForce GTX 1080Ti уже не изготовляется. Также завершается жизненный цикл видеокарты, на которую все еще присутствует стабильный спрос. В США в некоторых торговых точках цена на эту продукцию увеличилась до 1300 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:45

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