АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины на 170 тысяч долларов

Интернет-злоумышленники взломали несколько профилей в социальной сети Twitter и под видом предпринимателя Илона Маска выманивали биткоины у пользователей. Общая сумма ущерба составила 170 тысяч долларов.

Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины на 170 тысяч долларов

Страницы были замаскированы под аккаунт Илона маска. Далее на них мошенники обнародовали текст, в котором содержалась информация об акции, связанной с раздачей криптовалюты. Чтобы принять участие в нем, юзеры должны были перевести на определенный счет небольшую сумму биткоинов. Некоторые пошли на поводу у злоумышленников, поскольку на страницах присутствовали голубые галочки, как знак проверенной учетной записи.

В ночь на вторник, 6 ноября, дистрибьютор Pathe признал, что произошел взлом. Контроль над потерянными аккаунтами уже восстановлен.
К слову, уже не в первый раз от имени Илона Маска злоумышленники выманивают криптовалюту. Аналогичный случай был зафиксирован в марте нынешнего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
NASA скрывает угрозу столкновения Земли с
После расставания с бойфрендом Юлия Началова не
Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную
Эксперты предупреждают об опасности использования
Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции
В Британии тысячи детей переносят операцию по
"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для
Учёные планируют связаться с пришельцами при
В России отзывают 8 млн таблеток от давления,
В России создают сверхдальние беспилотники
На монете в честь саммита Россия-США допустили
Екатерина Вуличенко призналась, что из-за
Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Просмотреть все новости