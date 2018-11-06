Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины на 170 тысяч долларов





Страницы были замаскированы под аккаунт Илона маска. Далее на них мошенники обнародовали текст, в котором содержалась информация об акции, связанной с раздачей криптовалюты. Чтобы принять участие в нем, юзеры должны были перевести на определенный счет небольшую сумму биткоинов. Некоторые пошли на поводу у злоумышленников, поскольку на страницах присутствовали голубые галочки, как знак проверенной учетной записи.В ночь на вторник, 6 ноября, дистрибьютор Pathe признал, что произошел взлом. Контроль над потерянными аккаунтами уже восстановлен.К слову, уже не в первый раз от имени Илона Маска злоумышленники выманивают криптовалюту. Аналогичный случай был зафиксирован в марте нынешнего года.